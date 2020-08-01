شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيجر يهنئ ولى العهد السعودى بعيد الأضحى وشفاء الملك سلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا من رئيس النيجر إيسوفو محمدو، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومغادرته المستشفى.

وعبر بن سلمان عن شكره وتقديره للرئيس محمدو على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.