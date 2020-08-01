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رئيس النيجر يهنئ ولى العهد السعودى بعيد الأضحى وشفاء الملك سلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى ولى العهد السعودى، الأمير بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا من رئيس النيجر إيسوفو محمدو، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، وشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومغادرته المستشفى.

وعبر بن سلمان عن شكره وتقديره للرئيس محمدو على مشاعره الطيبة، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

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