شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية المكلف: الحكومة الجديدة سترضى جميع المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المكلف بتشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة لا تزال متواصلة، مؤكدا أنها "ستكون حكومة كافة التونسيين وستسعى لتحقيق تطلعاتهم".
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المشيشي قوله إن المسألتين الاقتصادية والاجتماعية ستكونان من أوليات الحكومة القادمة حتى تستجيب لتطلعات التونسيين.
وفي سياق آخر، أوضح المشيشي أن الوضع الأمني مستقر بفضل تظافر جهود رجال الأمن، مؤكدا أن هذا الاستقرار لا يعني التقليص من درجة الانتباه واليقظة.
وأضاف أن القوات الأمنية في أعلى درجات الأهبة والاستعداد، لافتا إلى أن خطر الإرهاب ما زال قائما رغم تحقيق نجاحات كثيرة في القضاء على المجموعات المسلحة.
وقال إن طريقة التعامل مع الخطر الإرهابي تغيرت بفضل الجاهزية الكبرى للوحدات الأمنية، حيث تم المرور من موقع ردة الفعل والتصدي للعمليات الإرهابية إلى مرحلة الاستباق والترصد ودراسة المخاطر.
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