شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يهنئ الملك سلمان بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس اتصالا هاتفيا، الجمعة، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تبادلا خلاله التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك. كما هنأ عباس العاهل السعودى بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح، ونجاح موسم الحج لهذا العام، رغم صعوبة الظروف، والحالة الوبائية لجائحة كورونا، التي تجتاح العالم أجمع.

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