شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي يعايد محبيه بـ«أهواك للموت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من ألحانه ورؤيته الموسيقية، أهدى الفنان حسين الجسمي «السفير المفوّض فوق العادة»، محبيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أغنية جديدة حملت عنوان «أهواك للموت»، من أشعار «العالية» وتوزيع وليد فايد، وهي أغنية عاطفية تحمل معاني ووصفاً لمشاعر المحبة وأثرها في نبضات القلب والروح.
ويقول في مطلعها:
لا حبي عادي وَلا إحساسي لك عادي
وما هَز عرش الضلوع بصدري إلاّ الحب
موطنك روحي وتدري عرشك فوادي والروح.
والكرسي يُؤخَذ وْما يعطى ولا يوهب
وعُرضت الأغنية وطُرحت في القناة الرسمية الخاصة للجسمي في «يوتيوب»، متضمنة كلمات القصيدة المغناة، ضمن تصميم ومونتاج مميز، إلى جانب طرحها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة.
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