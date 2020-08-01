«مجلس الخالدية» يكرم الفريق الطبي لجهوده في الكشف عن «كورونا»

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كرّم مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، الفريق الطبي والقائمين على مبادرة «معاً نحو صحة مستدامة» التي تم في إطارها إجراء 540 فحصاً للأهالي، للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد المجلس، أهمية دور القطاعين الطبي والأمني في التصدي للجائحة ومساهمتهم في التوعية والوقاية من الفيروس وعلاج الحالات المصابة.

وأثنى خلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، على جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية وجهود القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال حفل التكريم الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد راشد بن جرش والطاقم الطبي وأفراد الشرطة المشاركين في تنظيم الفحوص، وأشاد بأدوارهم الوطنية للحفاظ على صحة المجتمع ووقايته من جائحة كورونا.

وقام رئيس المجلس بتكريم الدكتورة داليا عبدالمعطي مراد وفيصل محمد العوضي من منطقة الشارقة الطبية، ومنحهم شهادات تقدير ودروع، كما سلم المري، شهادة تقدير ودرع شكراً بالنيابة عن العقيد ركن عمر علي الغزال نائب مدير إدارة المهام الخاصة رئيس لجنة التفتيش العمالية في شرطة الشارقة الرائد عبدالرحمن بوغانم السويدي.

وجرى تكريم الرائد عبدالرحمن بوغانم السويدي، مدير فرع الخدمات المساندة في إدارة المهام الخاصة، مسؤول عمليات «كوفيد- 19»، بشهادة تقدير، ومن ثم تم تكريم كافة الطاقم والمنظمين وأفراد الشرطة والمشرفين والمستخدمين الذين أسهموا في إنجاح المبادرة ومنحهم شهادات تقدير من المجلس.