باراك أوباما يوجّه «لائحة اتهامية» إلى ترامب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هاجم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الرئيس الحالي دونالد ترامب، مديناً إرسال عناصر من الشرطة الفيدرالية ضد «محتجين سلميين» وجهود السلطات «لمهاجمة حق تصويت» الأمريكيين، فيما أعلن أنصار ترامب وخصومه على السواء رفضهم المبدئي لما ألمح إليه أول أمس الخميس من تأجيل الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وناشد أول رئيس أسود للولايات المتحدة مواطنيه خلال تشييع جون لويس أحد أهم الشخصيات في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق المدنية، في أتلانتا المشاركة في انتخابات الثالث من نوفمبر، معتبراً أنها «أهم اقتراح في كثير من الجوانب».

وقال أوباما إنه رغم التقدم المحرز منذ ستينات القرن الماضي الذي تميز بالقمع ضد ناشطين مثل جون لويس، «لا زلنا نرى حكومتنا الفيدرالية ترسل عملاء لاستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات ضد المتظاهرين السلميين».

فقد أرسل دونالد ترامب الذي يأمل في الفوز بولاية رئاسية ثانية من خلال تقديم نفسه كضامن «للقانون والنظام»، إلى بورتلاند في شمال غربي الولايات المتحدة، مئة من عناصر الشرطة الفيدرالية، لتوقيف عشرات المتظاهرين المناهضين للعنصرية المتهمين بأنهم «مثيرون للشغب».

وأضاف أوباما: «بينما نحن نجلس هنا، يبذل الذين هم في السلطة قصارى جهدهم لثني الناس عن التصويت»،ذاكراً «إغلاق مراكز الاقتراع» و«القوانين المقيدة» التي تعقّد عملية تسجيل «الأقليات والطلاب»،و«إضعاف الخدمات البريدية» التي تسمح بإرسال التصويت عبر البريد.

وقال الرئيس الديمقراطي السابق الذي خاض حملة علنية قبل أسابيع قليلة من أجل نائبه السابق في البيت الأبيض جو بايدن «انتخابات قليلة كانت بأهمية هذه الانتخابات، على عدة صعد».

وتأتي تصريحاته بعد ساعات من تغريدة استفزازية من ترامب طرح خلالها فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية وإن كان قرار التأجيل لا يعود له. ومنذ أسابيع يتحدث ترامب الذي تبدو استطلاعات الرأي غير مؤاتية له، عن تزوير كبير.

وفي هذا السياق، سأل ترامب في تغريدة «ألا يمكن تأجيل الانتخابات إلى أن يتمكن الناس من التصويت بشكل مناسب وبسلام وأمان؟» وترغب ولايات أمريكية عدة في تيسير التصويت عن طريق البريد من أجل الحد من انتشار الوباء قدر الإمكان.

وأضاف أوباما أنّ التصويت عبر المراسلة «سيكون حاسماً في هذا الاقتراع»، مندداً بموقف ترامب.

وقوبل اقتراح ترامب بالتأجيل برفض فوري من الديمقراطيين ورفاقه الجمهوريين بالكونجرس، صاحب السلطة الوحيدة في اتخاذ مثل هذا القرار. ورفض منتقدون، وحتى حلفاء ترامب، الفكرة باعتبارها محاولة غير جادة لصرف الانتباه عن الأنباء الاقتصادية السيئة، بينما حذر خبراء في القانون من أن هجماته المتكررة قد تقوض ثقة مؤيديه في العملية الانتخابية.

ورفض العديد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين، ومنهم زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل وزعيم الجمهوريين بمجلس النواب كيفن مكارثي- الفكرة. وقال مكارثي «لم يحدث قط في تاريخ الانتخابات الاتحادية أن تخلفنا عن إجراء انتخابات، وينبغي أن نمضي قدماً في إجراء الانتخابات».

وقال السيناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو: «كنت أفضل لو لم يقل ذلك، سنجري انتخابات في نوفمبر». أما السيناتور عن تكساس تيد كروز، فقد اعتبر أن «التزوير الانتخابي مشكلة عويصة علينا مكافحتها، لكن لا يجب تأجيل أي انتخابات». (وكالات)