شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع نظيره الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى التهنئة بعيد الأضحى المبارك مع نظيره الفلسطينى محمود عباس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس الغزواني، من نظيره الفلسطيني، الذى هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، حسبما أفادت الإذاعة الموريتانية.
وأعرب الرئيس الموريتانى خلال الاتصال عن تهانئه الحارة لأخيه الرئيس محمود عباس بمناسبة عيد الأضحى، وعن صادق تمنياته للشعب الفلسطينى الشقيق بدوام النماء والتقدم، وعن دعم موريتانيا المطلق للشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع من أجل استعادة أراضيه المغتصبة وإرساء دعائم دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
كما بحث الرئيسان علاقات التعاون الوثيقة القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.
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