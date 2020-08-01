شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أربع محلية و 17 وافدة، بحسب وكالة "واس". وأوضحت وزارة الصحة التونسية، أن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1535 حالة مؤكدة، فيما ظل إجمالى الوفيات عند 50 وفاة.

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