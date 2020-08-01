ليبيا.. البعثة الأممية تدعو إلى الإفراج "الفوري" عن صحفي

إسطنبول / الخليج 365

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الجمعة، إلى "الإفراج الفوري" عن صحفي، قضت محكمة عسكرية في مدينة بنغازي (شرق) بسجنه 15 سنة.

وأبدت البعثة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، استياءها من الحكم بسجن الصحفي إسماعيل أبو زريبة، 15 سنة.

وأعربت عن قلقها من أن يشكل احتجازه ومحاكمته "انتهاكا لقوانين ليبيا والتزاماتها الدولية، لجهة الحق في محاكمة عادلة، والحق في حرية الرأي والتعبير".

ولم يوضح البيان التهمة الموجهة إلى الصحفي، لكن عادة ما يتعرض ناشطون وإعلاميون وحتى قضاة ومحامون في المنطقة الشرقية، لعدة انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير على يد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، التي تنازع الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.