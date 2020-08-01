ليبيا.. إنقاذ 6 طالبي لجوء وانتشال جثة آخر

إسطنبول / الخليج 365
أعلنت السلطات الليبية، الجمعة، إنقاذ 6 مهاجرين غير نظاميين من جنسيات مختلفة، وانتشال جثة واحدة، شرقي العاصمة طرابلس.
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن العملية تمت في المنطقة الواقعة بين منطقة غوط الرمان (شرقي العاصمة) ومنطقة القرة بوللي (45 كلم شرق طرابلس).
وأضاف البيان، أنه تم نقل المهاجرين الستة "لمستشفى القلب تاجوراء (شرقي طرابلس) لتقديم الرعاية الصحية لهم".
وأردف: "ومن ثم جرى نقلهم لمقر الإدارة (أمن السواحل) لتقديم المساعدة الإنسانية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وأوضح البيان أن عملية الإنقاذ جاءت بعد ورود بلاغ للإدارة العامة لأمن السواحل، مفاده وجود مهاجرين غير نظاميين وسط البحر، في حالة استغاثة بعد تعطل قاربهم.
واستطرد "وعلى إثر ذلك تم تكليف مكتب العمليات البحرية، وحدة مكافحة التهريب والتسلل تاجوراء، بعملية البحث والإنقاذ".
ولم يحدد البيان جنسية المهاجرين غير النظاميين الذين تم إنقاذهم، ولا وجهتهم، لكن عادة ما تتوجه قواربهم من الشواطئ الغربية لليبيا إلى سواحل إيطاليا أو مالطا.
كما لم يورد مزيدا من التفاصيل عن الجثة التي تم انتشالها.
جدير بالذكر أن السلطات التونسية، أعلنت في وقت سابق الجمعة، إنقاذ 70 مهاجرا إفريقيا غير نظامي، أبحروا من مدينة الزاوية الليبية (50 كلم غرب طرابلس)، الخميس، في محاولة للتسلل إلى السواحل الإيطالية.
كما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية، في اليوم نفسه، بوصول 157 مهاجرا غير نظامي إلى سواحل البلاد، الخميس، مع رصد ثلاثة قوارب أخرى لمهاجرين في المياه الليبية.
وتعكس كثافة محاولات الهجرة غير النظامية من الشواطئ الليبية عشية عيد الأضحى، استغلال هذه المناسبة للإفلات من الرقابة المشددة لحرس السواحل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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