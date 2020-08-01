شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تُحبط تهريب 76 ذبيحة فاسدة من المشاعر المقدسة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أحبطت أمانة محافظة جدة، تهريب 76 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وأعلنت أمانة جدة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أنها احتجزت جراء محاولات التهريب 18 مركبة. Advertisements ونوهت إلى أن الجهود الرقابية عبر منافذ التفتيش الخليج 365 عملها على مدار الساعة؛ لضمان أمن وسلامة الغذاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أمانة جدة» تُحبط تهريب 76 ذبيحة فاسدة من المشاعر المقدسة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.