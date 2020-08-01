شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي بكر يطرد مغنياً على الهواء والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرد الملحن المصري حلمي بكر مغني مهرجانات يدعى «كزبرة» على الهواء بعدما ضحك أثناء الغناء في استوديو أحد البرامج.
وطلبت مقدمة البرنامج من «كزبرة» أن يغني في حضور الملحن حلمي بكر وتذرع في البداية بأن آلة الأورج لا تعمل وطلب منه حلمي بكر أن يغني من دون موسيقى.
وقام «كزبرة» ليغني من دون موسيقى وفور غنائه أول كلمتين من أغنيته توقف عن الغناء وانتابه الضحك، ليرد عليه حلمي بكر قائلاً: «اتفضل برة يا أخ اتفضل برة وفين الإنتاج انت فاكر نفسك واقف فين وأنا مقعدش في الكلام ده».
وفي بداية اللقاء سخر حلمي بكر من اسم «كزبرة» قائلاً: «أنت اسمك كزبرة وسميت نفسك ولا حد سماك» ليرد عليه «كزبرة»: «لو كنت لقيت حد سماني كاظم كنت سميت بذلك ».
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