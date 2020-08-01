«أشغال الشارقة» تنجز حديقة العالم الإسلامي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، حديقة العالم الإسلامي التي تقع قرب المدينة الجامعية على طريق الشارقة الذيد. وافتتحت لزوارها بحضور المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة وخالد بن بطي الهاجري مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة وحشد من المهندسين والزوار للحديقة متخذين كافة الإجراءات الاحترازية ضمن الظروف الراهنة المحافظة على سلامة المجتمع، لتجسد إضافة مهمة لقطاع السياحة، إذ تضم أفضل المرافق والخدمات التي تجعلها تنافس تلك الحدائق القابعة في دول العالم كافة بتسليطها الضوء على الجانب الترفيهي والثقافي معاً.

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة تجسدت بأن تضم الحديقة لوحات تحمل أسماء علماء مسلمين ومخترعات إسلامية، ونبذة عن تاريخهم، وفترة انشغالهم بهذه العلوم، وهذه المعلومات موضوعة بطريقة جميلة بالرسومات، وتحتوي هذه الحديقة على معلومات 16 عالماً مسلماً، بحيث تدخل الثقافة والمعرفة إلى عالمنا، ولأطفالنا، وشبابنا لتقوم الحديقة بتغذيتهم فكرياً بمجرد لمحها أثناء مرورهم بالحديقة، فيغادرون الحديقة وهم على معرفة ب16 عالماً من علماء المسلمين.

وقد تبنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة هذا المشروع، لرؤيته الثاقبة بأهمية ارتباط الدين بالعلم، ورغبته في نسج أسماء علماء الأمة الإسلامية في حديقة إسلامية جوهرها التفكر، وهدفها تحسين التعليم وتعزيز الوعي ضمن إطار التنمية المستدامة، والمحافظة على التقاليد الإسلامية والعربية وأن الأمة الإسلامية كانت سباقة لرفع لواء العلم والآن ها هي الشارقة تحمل لواء العلم وترفعه عالياً لتعيد أمجاد حضارة العلم والثقافة ولتقف شاهدة على سمو الثقافة الإسلامية.

وتضم الحديقة مبنى المقهى والوجبات السريعة، مشتملاً على كافة الخدمات من جلسات للعائلات ودورات مياه ومنطقة التحضير بالإضافة إلى مناطق لألعاب الأطفال خارجية تقع الأولى منها على مساحة 1400 متر مربع محاطة بأرضية مطاطية والأخرى بأرضية رملية على مساحة 400 متر مربع.

كما تشمل الحديقة على نافورتين للمياه بقطر 8 أمتار وارتفاع للمياه يبلغ أقصاه المترين بالإضافة إلى 3 أحواض زراعية ومساحات خضراء تفوق مساحتها المئة ألف متر مربع علاوة على مماشي الأنترلوك التي يبلغ طولها 1800 متر.

وتضم الحديقة أيضاً 36 عمود إنارة تجميلياً مزوداً بثلاثة مصابيح للإنارة لتوفير الإنارة اللازمة وينسجم مع شكل الحديقة ويتخلل الحديقة 4 بوابات للدخول.

وصمم مبنى المطعم على الطراز الأندلسي.

وتقع الحديقة إلى الجهة الغربية من النصب التذكاري للشارقة عاصمة العرب الثقافية 1998 بالقرب من المدينة الجامعية مطلة على طريق الشارقة الذيد.