الجيش الليبي يرصد تحرك «مجموعات» من المرتزقة نحو سرت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد وزير الخارجية الفرنسي جو إيف لودريان، بجهود السعودية، لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن، مؤكدا ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا،فيما أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب،زيادة اعتماد الميليشيات على المرتزقة الأجانب، فيما قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، إن الولايات المتحدة يجب ألا تمنع الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين مبعوث جديد للمنظمة الدولية في ليبيا ليحل محل غسان سلامة الذي استقال قبل خمسة أشهر تقريباً.

جاء ذلك عقب لقاء لودريان مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،أمس الجمعة،تناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في ليبيا، وما توصلت إليه اتفاقية الرياض، ووقف إطلاق النار في اليمن.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الحل السياسي،هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن.

وشدد لوديان خلال اللقاء أيضا على ضرورة خفض التصعيد في ليبيا، وحل الأزمة عبر المسار السياسي، بدون أي تدخلات خارجية، وإيجاد حلول واقعية بعد انتهاء حظر الأمم المتحدة على نقل أسلحة لإيران.

من جهة أخرى ،أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أمس الأول الخميس، زيادة اعتماد الميليشيات على المرتزقة الأجانب،وأوضح المحجوب ل«سكاي نيوز عربية» أنه تم رصد نقل مجموعات من المرتزقة، للاقتراب من جبهة المعركة.

وتتمركز قوات الجيش الليبي غرب مدينة سرت، وغرب وشمال غرب الجفرة، بشكل يتيح لها لتصدي لأي هجوم متوقع من قبل الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، المسندة بالمرتزقة المدعومين من تركيا.

ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الوطني،اللواء أحمد المسماري فإن عدد العسكريين الأتراك في ليبيا يتراوح حالياً، بين ألفين وخمسمئة، إلى ثلاثة آلاف عنصر.

ويدير هؤلاء معركة الميليشيات، ويقومون بتشغيل المعدات الحديثة التي جلبها الجيش التركي لغزو ليبيا، بحسب تعبير المسماري.

وعن أعداد المرتزقة المستخدمين من قبل الأتراك والميليشيات، يقول المتحدث باسم الجيش الوطني، إنها بلغت 20 ألفاً، جُلبوا من سوريا، ومن دول إفريقية، من بينها تشاد، بقي منهم على الأراضي الليبية نحو 15 ألف مرتزق، بينما هرب كثيرون إلى إيطاليا، بعد أن استغلوا سيطرة الميليشيات على منطقة غرب ليبيا، حيث تزيد بشكل مطرد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، ما دعا الجيش الليبي إلى تنبيه الأوروبيين لخطورة الوضع هناك.



تنسيق مع مصر

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وأكد المسماري أن الجيش الليبي ينسق مع مصر على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الجيش المصري جاهز لردع أي تصعيد على الأراضي الليبية.

إلى ذلك، قال سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، أمس الأول الخميس، إن الولايات المتحدة يجب ألا تمنع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، من تعيين مبعوث جديد للمنظمة الدولية في ليبيا ليحل محل غسان سلامة الذي استقال قبل خمسة أشهر تقريباً.

واستقال سلامة الذي رأس البعثة الأممية، وكان مكلفاً بمحاولة التوسط في اتفاق سلام، بسبب الضغوط، بعد فشل مساعيه لصنع السلام.

وكشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة تريد الآن تقسيم الدور لجعل شخص واحد يدير بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» - وشخص آخر يركز على التوسط من أجل السلام في ليبيا.

وقال هويسجن: «كانت هناك تساؤلات أثارها شركاؤنا الأمريكيون في ما يتعلق بهيكل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. نعتقد أنه يمكن مناقشة ذلك، ولكن.. يجب على الولايات المتحدة ألا تمنع الأمين العام من تعيين شخص يحل محل غسان سلامة».

من جهتهم، شرح دبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عادة ما يعطي الضوء الأخضر لهذه التعيينات بتوافق الآراء، لكن بعض الأعضاء ال15 لا يؤيدون المقترح الأمريكي بتقسيم الأدوار.

وقال دبلوماسيون، إن جوتيريس اقترح أن تحل وزيرة خارجية غانا السابقة ومبعوثة الأمم المتحدة الحالية لدى الاتحاد الإفريقي، حنا تيته، محل سلامة. وتقول واشنطن إنها يمكن أن تدعم ترشيح تيته بعد أن يعين جوتيريس وسيطاً خاصاً لحل النزاع في ليبيا. واقترحت الولايات المتحدة أن تكون رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة، هيلي ثورنينج شميت، مبعوثاً خاصاً. لكن دبلوماسيين قالوا إنها انسحبت من نفسها، وتتطلع واشنطن الآن إلى مرشح جديد.

وحذر جوتيريس من «مستويات لم يسبق لها مثيل» من التدخل الأجنبي والمرتزقة في ليبيا.



البعثة الأوروبية تجتمع بممثلي فزان



في أثناء ذلك، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أمس الأول الخميس، عن عقد سفير الاتحاد، آلن بوجيا، اجتماعاً افتراضياً مع «ممثلي مجلس منطقة فزان».

وقال بوجيا تعقيباً على اللقاء: «لقد شجعتني جهودهم الرامية إلى تحقيق المصالحة وإعطاء صوت موحد للمنطقة»، معتبراً أن «التحديات التي يواجهها أهالي فزان تحتاج إلى مزيد الاهتمام من قبل السلطات الليبية ،والمجتمع الدولي»، حسب بيان للبعثة الأوروبية منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».(وكالات)