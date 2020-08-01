وزارة تنمية المجتمع تحتفل بكبار المواطنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أطلقت وزارة تنمية المجتمع، مبادرة احتفالية بكبار المواطنين على مستوى الدولة حملة اسم «انتو عيدنا»، تضمنت توزيع هدايا العيد على كبار المواطنين في مراكز سعادة كبار المواطنين، بدبي، والشارقة، وعجمان، بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي.

كما تضمنت المبادرة توفير شاشات إلكترونية تفاعلية في مراكز سعادة كبار المواطنين، لتحقيق تواصل كبار المواطنين «عن بعد»، في إطار تبادل التهاني بالعيد والتفاعل مع الآخرين.

وتم إطلاق المبادرة في مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع، ومركز سعادة كبار المواطنين بدبي التابع لهيئة الصحة بدبي، ودار رعاية المسنين بالشارقة التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بحضور ممثلين عن الوزارة، والمصرف، والجهات المعنية بكبار المواطنين.

وقالت علياء الجوكر مديرة إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع، إن المبادرة تأتي في سياق الدعم والتنمية والاهتمام الذي توليه حكومة الإمارات ووزارة تنمية المجتمع لكبار المواطنين من أجل الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم ضمن النسيج المجتمعي، وهو ما تضمنته السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي ارتكزت على 7 محاور، هي: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، استثمار الطاقات والمشاركة المدنية، جودة الحياة المستقبلية، البنية التحتية والنقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة.

من جانبها قالت مريم التميمي رئيسة مجلس المسؤولية المجتمعية بمصرف أبوظبي الإسلامي: يسرّنا أن نتعاون مع وزارة تنمية المجتمع في إطلاق مبادرة «انتو عيدنا» تزامناً مع عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وفي إطار ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية.