شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: انهيار مفاجئ لأحد السدود وتدمير أكثر من 600 منزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نسيبة فاروق، المديرة التنفيذية المكلفة بمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق في السودان، تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق.
وأكدت أن السد الذي يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا، انهار بشكل مفاجئ.
وقالت فاروق في تصريحات صحفية، إن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء، مع تعذر الوصول اليها، وأوضحت أن المياه غمرت المنطقة من 3 اتجاهات، وحذرت من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل فيها «سد بوط» عصب الحياة بالنسبة لها وتضم سوقاً كبيرة وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي، وظلت طوال فترة الحرب ملاذاً آمناً للنازحين من جميع أرجاء الولاية.
كما اجتاحت سيول عارمة مناطق شمالي السودان، الأربعاء الماضي ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل، وفق نشطاء، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر.
وأفادت وكالة أنباء السودان الرسمية(سونا)، أن سيولاً عارمة اجتاحت مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل «538 كلم شمال العاصمة الخرطوم» ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات.
وتعد ولاية النيل الأزرق من الولايات الجنوبية حسب تقسيم السودان بعد انفصال الجنوب في 2011. تجاورها من الشمال ولاية سنار ومن الشرق إثيوبيا ومن الغرب والجنوب دولة جنوب السودان، عاصمتها الدمازين، وتم ترسيم الولاية في فبراير 1994.
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