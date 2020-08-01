رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي يتلقون تهاني قادة وملوك وأمراء بالعيد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

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