بريطانيا ترجئ رفع الإغلاق وتفرض ارتداء الكمامة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أمس الجمعة، إن سكان انجلترا سيكون مطلوباً منهم ارتداء الكمامات أو غيرها من أغطية الوجه في دور السينما، ودور العبادة، والمتاحف، والمعارض الفنية، ابتداء من الثامن من أغسطس/ آب.

وأضاف «سنقدم أيضاً مطلب ارتداء أغطية للوجه للمنشآت الأخرى التي يرجح أن تخالط في داخلها أشخاصاً لا تقابلهم عادة مثل المتاحف، والمعارض الفنية، ودور السينما، ودور العبادة». وأغطية الوجه مطلوبة بالفعل في وسائل النقل العام، ومطلوبة أيضاً في المتاجر منذ وقت أحدث.

وأوضح جونسون انه سيؤجل المرحلة المقبلة من تخفيف قيود العزل العام لمدة أسبوعين، على الأقل، بسبب زيادة معدلات الإصابة ب«كوفيد-19». وأكد جونسون «قلت إن خطتنا لإعادة فتح المجتمع والاقتصاد مشروطة... وإننا لن نتردد في تجميدها إذا لزم الأمر. تقييمنا هو أنه علينا حالياً، الضغط على دواسة الفرامل».

واستبعدت اليابان من جانبها، إعادة فرض حالة الطوارئ الصحية. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهيد سوجا، إن اليابان ليست بحاجة إلى إعادة فرض حالة الطوارئ، في تأكيد لموقف الحكومة. وذكر سوجا أن الاتجاه الحالي في حالات الإصابة يختلف عن مثيله في مارس/ آذار، وإبريل/ نيسان.

وخصصت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية عشرة ملايين دولار لمكافحة الفيروس في فنزويلا، بعد اتفاق بين الحكومة والمعارضة، وفق ما أعلن الطرفان، أمس الأول الخميس. وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجز «إن هذه الأموال ستوجه في المقام الأول إلى الولايات التي «تضم بؤراً نشطة للفيروس مثل زوليا، وأبوري، وبوليفار، وتاتشيرا، والمقاطعة الفيدرالية (كاراكاس)».

من جانب آخر، أصبحت المكسيك، الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في حصيلة وفيات العالم. (وكالات)