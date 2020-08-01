المشيشي: الحكومة المقبلة ستحقق تطلعات كل التونسيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، إن الحكومة المقبلة ستكون لكل التونسيين، وستعمل على تحقيق تطلعاتهم.

وأكد المشيشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة،أن المشاورات لا تزال متواصلة، مذكّراً بما شهده الأسبوع الماضي من تصور عام، ونقاشات للمرحلة القادمة مع مكونات مهمة من الساحة التونسية من منظمات وطنية، وشخصيات، وكفاءات اقتصادية اجتماعية، وقامات أكاديمية علمية.

وأكد في تصريحه على هامش زيارته، أمس الجمعة، لولاية سليانة بمناسبة عيد الأضحى، أن الحكومة ستكون حكومة لكلالتونسيين تسعى إلى تحقيق تطلعاتهم، وبخصوص نسبة حضور المرأة في الحكومة القادمة، قال إن المرأة فرضت وجودها في كل القطاعات، وسيعمل على أن يكون تمثيلها على قدر حضورها في كل القطاعات، وشدد على أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية ستكون من أولويات الحكومة القادمة، حتى تستجيب لتطلعات التونسيين.

وبيّن من ناحية أخرى، في تصريحه ل(وات)، أن الوضع الأمني مستقر بفضل تضافر مجهودات أبناء المؤسسة الأمنية، مؤكداً في المقابل أن هذا الاستقرار لا يعني التقليص من درجة الانتباه واليقظة. وأضاف المشيشي أن القوات الأمنية في أعلى درجات الأهبة، والاستعداد، لافتاً إلى أن خطر الإرهاب ما زال قائماً، رغم تحقيق عديد النجاحات على مستوى القضاء على المجموعات الإرهابية، وقال إن طريقة التعامل مع الخطر الإرهابي تغيرت بفضل الجاهزية الكبرى للوحدات الأمنية، وحيث تم المرور من موقع ردة الفعل والتصدي للعمليات الإرهابية، إلى مرحلة الاستباق والترصد، ودراسة المخاطر، مشيراً إلى النجاحات التي تم تحقيقها على مستوى الجانب الاستعلامي، وإحباط العديد من العمليات التي لا تزال في طور الإعداد.(وكالات)