البرهان يدعو الشعب السوداني إلى تعزيز الوحدة الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون والتضامن من أجل النهوض بالبلاد،فيما حذر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» من «مخطط مدروس يؤدي للاقتتال بالبلاد، وأجندة داخلية رافضة للسلام.وقال البرهان في كلمته للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أمس الجمعة، إن البلاد تمر بظروف استثنائية فرضها واقع الانتقال والسعي الجاد للتحول نحو دولة المؤسسات.وأشار إلى أهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ النهج الديمقراطي من خلال الممارسة المسؤولة التي تضع الوطن فوق الجميع، والحرص على مصالحه العليا وإشاعة روح التسامح ونبذ الفرقة وتعزيز الوحدة الوطنية.وقال إن البلاد تمر بظروف استثنائية فرضها واقع الانتقال والسعي الجاد للتحول نحو دولة المؤسسات، ونبه إلى أهمية دور الشباب الذين قادوا ثورة التغيير في بناء الأمة ونهضتها مما يستوجب العمل على تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء سودان الحرية والسلام والعدالة.يذكر أن الشرطة السودانية، أعلنت اكتمال جميع الترتيبات لتنفيذ الخطة الخاصة بتأمين احتفالات العيد في ربوع البلاد. وأوضح مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم، اللواء عيسى آدم إسماعيل، أن الخطة التأمينية في العاصمة تركز على محاور عدة أهمها تأمين الصلوات بالمساجد، والأسواق تاميناً جيداً. كما تشمل الخطة تأمين شواطئ الأنهار والتركيز على الأماكن التي يتوقع أن تشهد تجمعات .وشدد على أن الشرطة قامت بتأمين معابر ولاية الخرطوم البالغ عددها 33 معبراً لتنفيذ متطلبات الحظر الصحي ما يحتم مراقبة السفر من وإلى العاصمة.من جانبه ،حذر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» من «مخطط مدروس يؤدي للاقتتال بالبلاد، وأجندة داخلية رافضة للسلام.



تحذير من تصفية الحسابات



كما حذر «حميدتي» في كلمة له أمام ضباط وجنود قوات الدعم السريع بمعسكر النسور غرب مدينة أم درمان عقب صلاة عيد الأضحى، أمس الجمعة، من «الفتن وتصفية الحسابات»، وقال إنها تدمر في البلاد حالياً.

وأضاف أن هناك مخططاً مدروساً للاقتتال وأجندة داخلية ترفض السلام، وقال «في الماضي كُنّا نسمع بالأجندة الخارجية الرافضة للسلام، ولكن الآن المجتمع الدولي كله يريد السلام، بينما هناك من بالداخل لا يريد تحقيق السلام لأسباب خاصة».

وتابع في كلمته: « للأسف هناك عناصر لا ترغب في السلام لا ندري ماذا تريد»، مشيراً إلى تصاعد الفتن والنزاعات القبلية في دارفور وجنوب كردفان والشرق لأسباب مصطنعة.

وشدد حميدتي على أهمية تحقيق السلام وتقديم تنازلات على أن يرضى السودانيون ببعضهم، وتساءل لماذا نتقاتل على الأرض وهي واسعة ؟.

وأردف: «عيب عليكم فالإنسان لن يأخذ من هذه الأرض إلا مقدار شبر».

وأوصى حميدتي أهل دارفور التي تشهد أحداث عنف قبلية أوقعت عشرات القتلى بالترابط وتفويت الفرصة على المجرمين والمتربصين، وأشار إلى أن ما يحدث في الشرق مشاكل مصطنعة وتم القبض على مشتبهين بحوزتهم مستندات.

وأكد أن السودان لن ينهض بالفتن دون الرضاء ببعض، قائلاً «الانتقام والتشفي عمره لن يقود البلاد للأمام».

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دعوة الى الترابط والتكاتف



ودعا حميدتي الشعب السوداني بجميع مكوناته وخاصة الشباب إلى الترابط والتعاضد، وأن يكونوا على قلب رجل واحد في مواجهة ومحاربة الفتن، وطالب السودانيين بالدعاء والتضرع إلى الله لتجنيب البلاد هذه الفتن.

وأشار إلى مضي 16شهراً على التغيير، وما زال الوضع بحاجة إلى التكاتف، ونبه إلى أنه لا يوجد تغيير يمر بسلاسة دون ثمن.

واستدرك حميدتي: «لكن نحن نحمد ربنا بأنه ليست لدينا مشاكل»، مضيفاً: «هناك وطنيون كُثر في التغيير يريدون إصلاح السودان، فإذا تراضى الشعب السوداني سنخرج إلى بر الأمان».

(وكالات)