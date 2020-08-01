الكويت تطالب مصر بردع الممارسات المسيئة لها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت سفارة الكويت في القاهرة بياناً، أمس الجمعة، دعت فيه السلطات المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الممارسات المسيئة للكويت.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، قالت السفارة في بيانها، إنها «تابعت باستهجان بالغ ما تم تداوله يوم أمس الأول الخميس، من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت».

وأكدت السفارة أن «هذا العمل الذي يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين».

وأشارت السفارة إلى أن «هذا العمل المشين قد أثار استياءً بالغاً لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت ومثل جرحاً في وجدان شعبها».

وذكرت أنها «أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في مصر ونقلت إليهم ذلك الاستياء وشجب تلك الأعمال المرفوضة». ودعت السفارة، في هذا الصدد، السلطات في مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من صنع وشارك وروّج لهذه الإساءات.

كما طالبت بوضع حد لهذه الممارسات والإساءات لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين. (وكالات)