سمكة «شبيهة الفضائيين» على شاطئ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب عدد كبير من الأستراليين بالذهول عندما رمت الأمواج بمخلوق ضخم «يشبه الفضائيين» على الشاطئ.

وعثر رواد الشاطئ على هذا المخلوق النادر، المعروف باسم «سمكة شمس المحيط»، حيث كان ميتاً على الرمال.يبلغ طوله 6 أقدام، «1.8 متر».

ويعتقد أن السمكة الرمادية والبيضاء الضخمة يبلغ طولها نحو مترين، وهذا في الواقع يعد حجماً صغيراً بالنسبة إلى هذه الأنواع.

يشار إلى أن سمكة شمس المحيط يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار، وارتفاعها 4.2 أمتار، وتزن 2.5 طن.