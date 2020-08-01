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شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يستعيد بريقه.. وانتعاش السياحة الداخلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نجحت مناطق الجذب السياحي في استعادة عافيتها قليلاً، بدعم السياحة الداخلية، في ظل انتظار أشهر مناطق العالم، تحقيق التوازن بين الزوار، والموظفين، خلال ما يمر به العالم من ركود بسبب جائحة «كورونا».
وقد أعيد افتتاح بعض أشهر مناطق الجذب في العالم، بإجراءات جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استعادة قطاع السياحية عافيته، وإجراءات الصحة والسلامة.
ومنذ أن أعادت دبي فتح حدودها أمام الزائرين في 7 يوليو/ تموز، تمكن السياح الدوليون من زيارة برج خليفة، أيقونة دبي، أعلى مبنى في العالم، الذي أكد استعادة بريقه بدعم السياحة الداخلية، وإجازة العيد.
ونشر موقع برج خليفة سلسلة من مقاطع الفيديو الجديدة على الإنترنت ليشاهد العالم كافة الجهود المبذولة للحفاظ على مكان الجذب السياحي نظيفاً، ومعقماً، وعلى الرغم من الإرشادات الصحية الجديدة، من غير المتوقع أن يواجه الزوار أوقات انتظار طويلة.
ولم تغب مراكز التسوق في كل مناطق الدولة عن المشهد، حيث شهدت مولات دبي، وأبوظبي، والشارقة، إقبالاً كبيراً من قبل العائلات للاستفادة من العروض الترفيهية، والخصومات التي أطلقتها أشهر العلامات التجارية بالتزامن مع مفاجآت صيف دبي وعروض الشارقة للتسوق، واكتشف مفاجآت أبوظبي.
وتعمل كل المناطق السياحة ومراكز التسوق في الدولة وفق إجراءات صحية مشددة بسعة محدودة للحفاظ على سلامة الزوار، وتقوم بإجراء فحوص لدرجة الحرارة باستخدام أقنعة الوجه الواقية.
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