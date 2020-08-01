شكرا لقرائتكم خبر عن الاغتراب.. موضوع مفضل في الأدب العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتناول د. منى بركات في كتابها «الاغتراب في روايات نجيب محفوظ.. دراسة سوسيولوجية»، ظاهرة الاغتراب السياسي في نماذج من روايات نجيب محفوظ؛ حيث كانت مواضيعه من التنوع، ونتاجه من الضخامة، ومن الطبيعي أن يشار إلى أعماله مرة بعد مرة، لدى مناقشة مختلف وجوه الرواية العربية، نظراً لأن مسار حياته الأدبية كان علامة بارزة في تأسيس هذا النمط الأدبي، باعتباره نمطاً يحتل مكانة مركزية في الحياة الثقافية للعالم العربي، واستخدم محفوظ رواياته؛ لتصوير الطبقة المتوسطة، ولتجسيد قيم جيله، ونجح في شحذ أداة للكتابة، تتسم بالكثير من القوة والدقة في التعبير.
حسبما ترى الكاتبة، فإن نجيب محفوظ «كان ولايزال من أفضل الأدباء المصريين والعرب، الذين استوعبوا وعالجوا قضايا الوطن العربي الاجتماعية والسياسية والدينية والفكرية الميتافيزيقية في رواياتهم، وعليه فإن السياسة تعد مصدراً من مصادر إنتاج نجيب محفوظ الفني، والصراع السياسي موجود في جميع ما كتبه، كما أن ظاهرة الاغتراب تبرز عنده بمظاهرها المتعددة، وبصورة واضحة على مستوى الشخصية والفكرة والرؤية».
توضح المؤلفة، أن الإنسان لا يملك وهو يقرأ الإنتاج الأدبي لنجيب محفوظ، إلا أن يتساءل عن قدر الاغتراب المعلق في رقبة الإنسان العربي، بما في ذلك العديد من المثقفين والمفكرين العرب، منذ أوائل القرن العشرين، وكيف كان اختيار الاغتراب المؤقت عندهم فرضاً بمعنى أو بآخر، وكيف كان ذلك الاغتراب أيضاً هو الحل السهل للخروج من واقع اقتصادي محبط في الأغلب، وواقع سياسي غير مريح للمواطن في حالات غير قليلة، ومن هذا المنطلق كان اختيار المؤلفة للعنوان.
كانت هذه تفاصيل خبر الاغتراب.. موضوع مفضل في الأدب العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.