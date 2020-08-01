«كوفيد ــ 19» يرفع أرباح شركات التكنولوجيا أعلى من التوقعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاقت الإيرادات والأرباح في الربع الثاني لشركات التكنولوجيا توقعات المستثمرين والمحليين، على الرغم من جائحة كورونا.

أعلنت «أمازون.كوم»، تحقيق أكبر أرباحها على الإطلاق، منذ تأسيسها قبل 26 عاماً، مع تنامي مبيعاتها عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي حين اضطرت المتاجر التقليدية للتوقف أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات، وظفت «أمازون» 175 ألف شخص في الأشهر الأخيرة، وشهدت زيادة قوية في الطلب على خدماتها. وقالت الشركة إن الإيرادات قفزت 40% عنها قبل عام إلى 88.9 مليار دولار. وحققت 5.2 مليار دولار ربحاً، بما يعادل مثلي صافي الربح قبل عام.

وأعلنت أبل نتائج فصلية قوية، إذ حققت زيادات سنوية في شتى فئات المبيعات والمناطق في ظل لجوء المستهلكين إلى منتجاتها وخدماتها للعمل والتعلم من المنزل في أثناء جائحة كوفيد-19.

وزادت مبيعات آيفون حوالي 4 مليارات دولار فوق توقعات المحللين.

وقالت الشركة إن إيرادات الهاتف آيفون بلغت 26.42 مليار دولار، بينما كانت توقعات المحللين 22.37 مليار دولار، وتحقق أبل 60% من مبيعاتها في الأسواق الخارجية.

وبلغت إيرادات الربع الثالث من السنة المالية للشركة 59.69 مليار دولار والأرباح 2.58 دولار للسهم، بينما توقع المحللون 52.25 مليار دولار و2.04 دولار للسهم.

ونمت إيرادات فيسبوك 11% وهي أبطأ وتيرة منذ طرح الشركة للاكتتاب العام، لكنها فاقت توقعات المحللين الذين قالوا إنها ستهوي 3%.

وزادت مبيعات الإعلانات، التي تشكل معظم إيرادات فيسبوك، 10% إلى 18.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام. وزاد عدد المستخدمين النشطين شهرياً إلى 2.7 مليار في الربع الثاني، بينما كان المتوقع 2.6 مليار.

وبلغ صافي الربح 5.2 مليار دولار (1.80 دولار للسهم). وتوقع المحللون 1.39 دولار للسهم.

بينما تراجعت أرباح «ألفابت» في الربع الثاني من عام 2020 لكنها تجاوزت توقعات المحللين، مع زيادة في إيرادات يوتيوب وأعمال جوجل السحابية.

وأعلنت الشركة المالكة لجوجل، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 6.96 مليار دولار (10.13 دولار للسهم الواحد) في الربع الثاني، مقارنة مع 9.95 مليار دولار (14.12 دولار لكل سهم) في الربع المماثل قبل عام مضى.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يحقق سهم ألفابت أرباحاً بقيمة 7.95 دولار في الربع الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة الأمريكية، إلى 31.6 مليار دولار مقارنة مع 31.7 مليار دولار قبل عام.

من جهة اخرى، تباينت وتأرجحت مؤشرات الأسهم العالمية في تداولات أمس الجمعة على وقع اختلاف تأثير نتائج الشركات والأعمال في الأسواق، وفي ظل ذلك انخفضت مؤشرات الأسهم الآسيوية باستثناء الصينية، وفيما ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل التداولات عادت لتنخفض في وقت لاحق تحت ضغط بيانات نمو ضعيفة، وكذلك تأرجحت مؤشرات الأسهم الأمريكية.

في بورصة نيويورك، تلونت مؤشرات «وول ستريت» باللون الأخضر في مستهل التداولات بعد أن أعلنت بعض أكبر شركات التكنولوجيا وقادة السوق - فيسبوك وأمازون وألفابت وأبل - عن نتائج ربع سنوية أفضل من المتوقع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة قبل أن يتأرجح في وقت لاحق، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% قبل أن يتأرجح في وقت لاحق، فيما قفز مؤشر ناسداك المركب للتكنولوجيا بنسبة 1%.

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 7%، وارتفعت أسهم فيسبوك بأكثر من 7 %، فيما انخفضت أسهم ألفبت بأكثر من 4%.