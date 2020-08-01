شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن أردنى يقتل شقيقاته الثلاث أثناء مشاجرة مسلحة مع شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم مديرية الأمن العام بالأردن إن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية باتجاه شقيقه إثر خلافات بينهما، مما أدى إلى إصابة شقيقاته الثلاث ووفاتهن، مؤكدا أنه تم فتح تحقيق فى الحادثة والبحث عن مطلق النار.

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كان مدير الطب الشرعى فى الأردن الدكتور عدنان عباس قد كشف الأربعاء الماضى عن تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنها المراهق فجر أمس في منطقة ماركا في عمان الشرقية، وفي التفاصيل، قال عباس بحسب صحيفة "الغد" الأردنية إن طفلا يبلغ من العمر 14 عاما طعن والدته البالغة من العمر 40 عاما، 30 طعنة بواسطة سكين في منطقة الرقبة ليرديها قتيلة على الفور، وأضاف مدير الطب الشرعى أن الحدث قام بقتل والدته وهى نائمة فى فراشها.

وأكد أنه قام بفحص الحدث عقليا وهو لا يعاني من أي أمراض أو إعاقات، وأفاد بأنه تم تشريح الجثة وتسليمها لوالدها لإجراء عملية الدفن، وتحويل الحدث للجهات المعنية للتحقيق في الجريمة.