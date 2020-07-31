شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار خفيفة على مشعر «منى» وضواحي مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من مشعر منى ومكة المكرمة وضواحيها، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم. Advertisements جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد

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