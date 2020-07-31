بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ترحب بالدعوة لانتخابات مبكرة

وجاء في بيان نشرته البعثة عبر موقع "تويتر": "إن الانتخابات المبكرة تلبي مطلبا شعبيا رئيسيا على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق".

وأضاف البيان: "والأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية على نحو الذي يطلبه العراق لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية وتكسب ثقة الجمهور".

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس – بلاسخارت: "إن إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسي ويبني ثقة الجمهور، ويمنح الشعب صوتا ويحقق تطلعاتهم إلى تمثيل أفضل".

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وأردف البيان: "تقع على عاتق الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وأصحاب الشأن الآخرين مسؤولية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في بيئة مواتية تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات الأخرى".

وتابع البيان: "ونحن على ثقة بأن جميع القوى السياسية ترغب في رؤية العراق يخرج من أزماته ويزدهر. وكما هو الحال دائما، ستكون هذه الانتخابات بقيادة عراقية وملكية عراقية. وستواصل الأمم المتحدة تقديم كل المشورة والدعم الفني الذي تطلبه الحكومة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفقا لتفويضها".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الانتخابات المبكرة العراقية ستكون في 6 يونيو/حزيران من عام 2021.