"أنصار الله": التحالف استهدف بـ6 غارات جوية مأرب والجوف

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" على موقعها الرسمي، إن طيران التحالف شن 4 غارات على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، توزعت على مديريتي مجزر ومدغل شمال غربي مارب.

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وأضافت أن التحالف قصف بغارتين جويتين محافظة الجوف الحدودية مع السعودية ، استهدفتا منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف شرق الجوف.

في سياق آخر، ذكر موقع "أنصار الله" أن الجيش السعودي شن قصفاَ صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبة الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة.

في محافظة الحديدة غرب اليمن، قالت الجماعة إن التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، نفذت قصفاً مدفعياً مكثفاً واستهدافاً بالأسلحة الرشاشة على مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، وشمال قرية الدحفش وشارع الـ50 وكلية الهندسة والضبياني شمال شرقي مدينة الحديدة.