القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" على موقعها الرسمي، إن طيران التحالف شن 4 غارات على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، توزعت على مديريتي مجزر ومدغل شمال غربي مارب.
© AFP 2020 / MOHAMMED HUWAIS
في سياق آخر، ذكر موقع "أنصار الله" أن الجيش السعودي شن قصفاَ صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبة الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة.
في محافظة الحديدة غرب اليمن، قالت الجماعة إن التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، نفذت قصفاً مدفعياً مكثفاً واستهدافاً بالأسلحة الرشاشة على مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، وشمال قرية الدحفش وشارع الـ50 وكلية الهندسة والضبياني شمال شرقي مدينة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله": التحالف استهدف بـ6 غارات جوية مأرب والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.