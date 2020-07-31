شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم الدعم لضمان انتخابات حرة ونزيهة فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بتحديد موعد الانتخابات المبكرة فى البلاد، مؤكدة أنها مستعدة لتقديم الدعم والمشورة لضمان انتخابات حرة ونزيهة.

وقالت البعثة- فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "نرحب بدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى إلى انتخابات مبكرة تجرى فى 6 يونيو 2021"، معتبرة أن الانتخابات المبكرة تلبى مطلبا شعبيا رئيسيا على طريق تحقيق المزيد من الاستقرار والديمقراطية فى العراق.

وأضافت أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم والمشورة الفنية على النحو الذى يطلبه العراق لضمان انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تكسب ثقة الجمهور.

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من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين هينيس-بلاسخارت إن "إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة وشاملة بشكل صحيح يمكن أن يعيد تنشيط النظام السياسى ويبنى ثقة الجمهور، ويمنح الشعب صوتاً ويحقق تطلعاتهم إلى تمثيل سياسى أفضل".

وأعلن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، الجمعة، تحديد السادس من يونيو من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.