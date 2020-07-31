شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والاجمالى يرتفع لـ 6310 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد محمود على محمود مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الصحية بوزارة الصحة - خلال تصريح مساء اليوم الجمعة بثته الإذاعة الموريتانية - إنه وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وبعد إجراء 540 فحصا تم تسجيل 15 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالى الإصابات منذ الرابع عشر مارس فى موريتانيا الى 6310 مصابين.

وأوضح المسؤول الصحى أنه تم كذلك تعافى 64 مصابا ليصل اجمالى حالات الشفاء إلى 4962 شخصا.

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وقال إن إجمالى الوفيات يصل اليوم 157 شخصا فى حين يواصل 1191 شخصا علاجهم فى المستشفيات.