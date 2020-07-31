شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: الوضع فى المستشفيات يتحسن بشكل ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم، الجمعة، إن الوضع في مستشفيات البلاد مستقر وفي تحسن ملحوظ ومتزايد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أكد وزير الصحة الجزائري أن الوضع على مستوى المستشفيات سجل بفضل الإجراءات الجديدة للتكفل بالمصابين بكورونا استقرارا وتحسنا متزايدا، لافتا إلى أن الضغط الذي كانت تشهده المستشفيات قد انخفض بعد توفير الأسرة نتيجة التدابير الجديدة.

واعتمدت وزارة الصحة الجزائرية منذ 10 يونيو الماضي استراتيجية سمحت بتوفير أكثر من 3000 سرير إضافي منذ مطلع شهر يونيو، ليرتفع عددها إلى 13395 سريرا، فضلا عن رفع القدرات ووسائل العلاج بتوفير المزيد من وسائل الكشف والحماية.