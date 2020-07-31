وزيرا خارجية السعودية وقبرص يبحثان هاتفيا مستجدات القضايا الإقليمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله هاتفياً مع نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديسن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل الدفع قدما بمجالات التعاون المشترك.

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