اليمن.. مقتل مسلحين اثنين من "الانتقالي الجنوبي" في عدن

عدن / شكري حسين / الخليج 365

قتل مسلحان وأصيب 4 آخرون من المجلس الانتقالي الجنوبي، الجمعة، خلال عملية دهم لمنزل قائد عسكري حكومي، في محافظة عدن، جنوبي اليمن.

وقال مصدر عسكري بالحكومة اليمنية، للأناضول، إن "مسلحين من مليشيا الانتقالي (المدعوم إماراتيا) قتلا خلال عملية دهم لمنزل علي البدوي، قائد كتيبة في اللواء العاشر عمالقة (قوات حكومية)، في حي السيلة بمديرية الشيخ عثمان".

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "البدوي رفض تسليم نفسه، واشتبك مع القوة العسكرية لينضم إليه فيما بعد أصدقاء له من الحي، ما أدى إلى مقتل جنديين من قوات الانتقالي، وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة".

Advertisements

وأوضح أن "البدوي أصيب في الاشتباكات، إلا إن مليشيا الانتقالي لم تتمكن من اعتقاله".

وذكر أن "قوات الانتقالي لا تزال تحاصر الحي الذي يقطن فيه البدوي، كما أنها دهمت مستشفى أطباء بلا حدود في عدن، بحثا عنه إلا أنها لم تعثر عليه".

من جانبه، أعلن لواء العاصفة، أحد أبرز ألوية مليشيا المجلس الانتقالي، في بيان، مقتل اثنين من مسلحيه، وإصابة 4 آخرين، "في عملية دهم لوكر يتبع تنظيم القاعدة بالعاصمة المؤقتة عدن"، بحسب وصفه.

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كثيرا من الحوادث الأمنية والاغتيالات عقب إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في أبريل نسيان/ الماضي، قبل أن يتخلى عن ذلك، الأربعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.