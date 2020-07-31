إطلاق سراح قائد كتيبة و4 جنود أقصى جنوب ليبيا (إعلام)

وليد عبد الله / الخليج 365

أفرجت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الجمعة، عن خالد كعبر قائد الكتيبة 411 حرس حدود، و4 من أفرادها، بعد اعتقالهم بأقصى الجنوب الغربي لليبيا، قرب الحدود الجزائرية، بحسب إعلام محلي.

واعتقل كعبر، في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، على يد أفراد الكتيبة 128، التابعة لمليشيا حفتر بمنطقة تهالة، التابعة لمدينة غات، الحدودية مع الجزائر.

ونقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة)، عن مصادر لم تسمها، خبر إطلاق سراح قائد الكتيبة 411 حرس حدود، وأفراد منها بعد اعتقالهم على يد مليشيا حفتر.

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وأضافت المصادر أن الذين أطلق سراحهم هم: العقيد خالد أحمد يوسف من مدينة جادو (الجبل الغرب)، ومنذر قندوز من مدينة زوارة (الساحل الغربي)، وعريبي قراد من جادو، ومعروف جادورا من مدينة كاباو (الجبل الغربي).

والأربعاء، أفرج الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية، عن عدد من القصّر جندتهم مليشيا حفتر، كانوا محتجزين بمدينة الزاوية (50 كلم غرب طرابلس).

كما تم تبادل للأسرى بين الطرفين، بعضهم يتبع القوات الحكومية اعتقلوا بمنطقة أبوقرين، جنوب مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، وآخرون تابعون لمليشيا حفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.