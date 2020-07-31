رئيس الوزراء العراقي يحدد 6 يونيو موعدا للانتخابات المبكرة

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، تحديد 6 يونيو/ حزيران المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة، إن حكومته شكلت منذ اليوم الأول لتوليها مهامها، لجنة لتذليل العقبات أمام المفوضية العليا للانتخابات (رسمية).

وفي شأن آخر، لفت الكاظمي إلى أن بلاده "تشهد عبثا من جماعات مسحلة خارجة عن القانون (لم يذكرها)".

وتتهم الحكومة بشكل متواصل، بعض الفصائل المسلحة في البلاد، دون تسميتها، بـ"خرق القانون عبر قصف المواقع الرسمية والقواعد العسكرية بالصواريخ، والاعتداء على قوات الأمن".

وشدد الكاظمي، على رفضه تحويل بلاده إلى ساحة مواجهة إقليمية ودولية، في إشارة إلى المواجهة بين الولايات المتحدة والجماعات المسلحة المقربة من إيران، في العراق.

ومنذ أشهر، تتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الأغلب مسلحون عراقيون موالون لإيران، على أهداف تضم دبلوماسيين وجنودا أمريكيين.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران، بالوقوف وراء الهجمات.

وفي الشأن الداخلي، قال رئيس الوزراء العراقي، إن "اتهامات وجهت ضدي شخصيا وضد كل من يقترب مني قبل وبعد تشكيل الحكومة".

ولم يذكر الكاظمي تفاصيل أكثر بشأن ذلك، إلا أنه واجه اتهامات من بعض السياسيين العراقيين وصفحات وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، بولائه للولايات المتحدة، وهو ما نفاه في أكثر من مناسبة.

وأشار أن حكومته واجهت عدة عراقيل (لم يذكرها) لكنها ركزت على الأهداف الأساسية لها.

وتتولى حكومة الكاظمي الانتقالية، التحضير لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، على الاستقالة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واتفقت الكتل السياسية قبيل تشكيل حكومة الكاظمي، على أن الأخيرة يجب أن تتولى إجراء الانتخابات المبكرة خلال عام من توليها مهامها.

ويأتي إعلان موعد إجراء الانتخابات في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المناهضة للفساد وسوء الإدارة في المؤسسات الحكومية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.