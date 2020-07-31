شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة جوية لتأمين حجاج بيت الله الحرام بالمشاعر المقدسة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وثق تقرير تلفزيوني لقناة ” الإخبارية” الدور الذي تقوم به المتابعة الجوية في تأمين الحجاج جواً بالمشاعر المقدسة رغم محدودية أعداد ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام.
وأوضح التقرير جهود المتابعة الجوية بالتعاون وزارة الدفاع وكذلك الأمن العام، حيث يتواصل أحد من رجال الأمن العام مع قيادة الأمن والسيطرة.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد استكملوا اليوم الجمعة مناسكهم في رمى جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى.
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