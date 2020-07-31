الأوقاف المصرية تزف بشرى سارة بشأن عودة صلاة الجمعة

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن الأوقاف انتهت من وضع التصور النهائي لعودة صلاة الجمعة، حيث سيتم عرض هذا التصور على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، في أول اجتماع لها بعد عيد الأضحى.
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وأفادت مصادر للصحيفة بأن دراسة عودة العودة التدريجية لصلاة الجمعة سيكون مواكبا للحفاظ على جميع الإجراءات الوقائية، فلن يكون هناك فتح لدورات المياه، أو أماكن الوضوء، كذلك استمرار غلق دور المناسبات، وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة.
وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد كشفت حقيقة ما تم تداوله من أنباء حول تقليل زمن خطبة الجمعة لتصبح 7 دقائق، وذلك ضمن إجراءات عودة صلاة الجمعة في جيمع مساجد الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة، وأنها لم تدل بأي بيان في هذا الشأن لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق، حسبما نقل موقع "مصراوي".
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