موسكو - سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز الإخبارية على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 الساعة الأخيرة عاد 107 لاجئين (منهم 32 امرأة و55 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين". وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 الساعة الأخيرة، بتطهير أراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا، على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 35 عبوة ناسفة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة أكثر من 100 لاجئ آخر إلى سوريا من لبنان خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.