اخبار الخليج

السعودية تعلن عدم تسجيل أية إصابات بكورونا بين الحجاج حتى الان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعلن عدم تسجيل أية إصابات بكورونا بين الحجاج حتى الان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أية حالات إصابة بفيروس المستجد بين الحجاج حتى الآن.

وأضافت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه لم تُسجَّل أية أمراض مؤثرة على الصحة العامة فى حج هذا العام 1441هـ، وأن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن عدم تسجيل أية إصابات بكورونا بين الحجاج حتى الان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا