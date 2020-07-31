البحرية التونسية تنقذ 70 مهاجرا انطلقوا من ليبيا بالساعات الأولى من الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البحرية التونسية عن إنقاذ 70 مهاجرا انطلقوا من ليبيا بالساعات الأولى من يوم الجمعة. وفى وقت سابق سجلت تونس خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 26 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "4 محلية و22 وافدة". ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اوضحت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 1514 حالة مؤكدة، فيما ظل إجمالي الوفيات عند 50 وفاة.

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