شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى: تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا ومن بينهم أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى، العميد خالد المحجوب، لسكاى نيوز عربية: تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا ومن بينهم أطفال.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، أن تركيا تدفع بمرتزقة من سوريا والصومال وتونس ومن جنسيات أخرى إلى ليبيا.

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ولفت العميد خالد المحجوب، إلى أن تركيا ستدخل في مغامرة صعبة في الأرض الليبية والجيش الوطني سيتصدى لها.