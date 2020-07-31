شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة النزاهة العراقية: أبلغنا الحكومة بعدم توفر أدنى متطلبات الخدمات الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس لجنة النزاهة العراقية، خالد جواد، إن الملفات الضاغطة فى العراق اليوم هى الصحة والكهرباء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وأضاف رئيس لجنة النزاهة العراقية: "أبلغنا الحكومة بعدم توفر أدنى متطلبات الخدمات الصحية فى المشافى، وسيتم إحالة ملفات الكهرباء والصحة للمتابعة في شهر أغسطس المقبل".
وتابع رئيس لجنة النزاهة: "مسؤولون كبار سيتم الإطاحة بهم في ملفات الصحة والكهرباء، وتم تأسيس محكمة خاصة لمتابعة قضايا النزاهة".
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