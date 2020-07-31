شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: نقدر جهود السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فرنسا، تقديرها جهود السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، رحبت الأمم المتحدة بالدور الحاسم للمملكة العربية السعودية فى تنشيط وتفعيل اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى. جاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أمس خلال الإيجاز الصحفى اليومى الافتراضى. Advertisements وقال فرحان حق: إن الأمم المتحدة ترحب بالتوافق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتحرك نحو تنفيذ اتفاق الرياض، الذي سيكون خطوة مهمة تجاه الحل السلمي للصراع في اليمن.

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