شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عمليات التعقيم فى محيط الحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، بدء عمليات التعقيم في محيط الحرم المكي. وفى وقت سابق، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالى، إن الحالة الصحية للحجاج جيدة لليوم الثالث على التوالى من مناسك الحج المبرور، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومى الذى يعقد من مكة المكرمة حول الحالة الصحية والامنية فى المشاعر المقدسة .

وأكد العبد العالى، أنه لا توجد إصابات بأمراض خطيرة بين الحجاج وعدد من زاروا المراكز الطبية من الحجاج حتى الآن 93حاجا فقط وجميعها حالات بسيطة وتم تقديم الخدمات العلاجية لهم وواصلوا بعدها أداء مناسك الحج.

وأكد جاهزية الفرق الطبية المرافقة للحجاج وفق النظام الموضوع لها، وكذلك منظومة متكاملة من المرافق الصحية من أجل رعاية الحجاج وتقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجها.