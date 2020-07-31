شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ما يرفع الإجمالى فى البلاد إلى 757 حالة. وأوضحت الوزراة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أنه تم تسجيل حالتى وفاة ليبلغ عدد الوفيات 43، وشفاء 8 حالات ليصبح إجمالى عدد المتعافين 237 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة السورية: تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.