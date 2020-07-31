شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: إجراء الانتخابات العامة المقبلة فى 6 يونيو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الجمعة، إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى السادس من يونيو 2021. وقال الكاظمى فى كلمة بثها التلفزيون، "أعلن عن تاريخ السادس من يونيو 2021، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة وسنعمل بكل جهودنا على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها".

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