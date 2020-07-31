شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس ثاني أيام العيد.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للغبار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، ثاني أيام العيد، على المملكة.
ويتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متسوطة إلى غزيرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق “نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ومرتفعات المدينة المنورة ” تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما يتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.
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