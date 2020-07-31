شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح على منطقة الباحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات)، عبد الله المسند، مقطع فيديو يوضح هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة. ويوثق المقطع الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح شديدة اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك. Advertisements ويظهر الفيديو الأمطار وكأنها أمطار شتوية وليس في موسم الصيف في شهر يوليو الذي تشتد فيه درجة الحرارة وتلامس الـ40 درجة مئوية.

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