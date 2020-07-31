شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية: استمرار فرض الطوق الأمني لمنع دخول المشاعر المقدسة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تباشر مهامها بتوفير الخدمات كافة حتى ثاني أيام التشريق. Advertisements وأكد خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول موسم الحج، استمرار رجال الأمن في فرض الطوق الأمني المحكم لمنع الدخول للمشاعر وضبط المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية: استمرار فرض الطوق الأمني لمنع دخول المشاعر المقدسة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.